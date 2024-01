information fournie par So Foot • 30/01/2024 à 20:23

La Corée du Sud élimine l’Arabie saoudite aux tirs au but

La finale avant l’heure.

Le sort du choc des huitièmes de finale de la Coupe d’Asie des nations entre l’Arabie saoudite et la Corée du Sud s’est décidé aux tirs au but (1-1, 2-4 TAB). les Saoudiens pensaient pourtant rallier le tour suivant en menant toujours au score après huit minutes dans le temps additionnel, à la suite de l’ouverture du score d’Abdullah Radif au retour des vestiaires. Finalement, Cho Gue-Sung a égalisé sur le gong, envoyant les deux équipes en prolongation et récompensant d’ailleurs les efforts offensifs sud-coréens.…

