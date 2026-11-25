La Corée du Nord doit se focaliser sur le déploiement d'armes nucléaires tactiques, a déclaré son dirigeant Kim Jong-un, ajoutant que les capacités de production de matières nucléaires de Pyongyang étaient en expansion constante, selon des propos rapportés mercredi par la presse officielle locale.

S'exprimant lors d'une visite d'un site de production nucléaire, dont le nom et le lieu n'ont pas été communiqués, Kim Jong-un a répété que le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord était "absolument inaliénable".

"Nos capacités nucléaires sont désormais une réalité", a ajouté le numéro un nord-coréen, cité par l'agence de presse officielle KCNA.

La Corée du Nord doit se "focaliser sur l'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans de multiples domaines pour des missions différentes", a dit également Kim Jong-un, qualifiant de succès majeur les progrès récents effectués par Pyongyang dans sa production d'armes nucléaires.

Toute tentative pour nuire au statut nucléaire de la Corée du Nord, inscrit en 2023 dans la Constitution, sera considérée comme une "déclaration de guerre", a prévenu le dirigeant, soulignant que l'arme nucléaire était une garantie cruciale de la souveraineté nationale et de la sécurité du pays.

(Kyu-seok Shim; version française Jean Terzian)