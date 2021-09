La Corée du Nord organise une parade sans missile pour l'anniversaire de sa fondation

Image diffusée par l'agence nord-coréenne Kcna le 9 septembre 2021 d'une parade des forces paramilitaires et de sécurité publique à Pyongyang à l'occasion du 73e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire de Corée ( KCNA VIA KNS / STR )

Le défilé était moins provocant que les précédents, constitué cette fois-ci de membres du ministère des Chemins de fer, de la compagnie aérienne Air Koryo ou encore du complexe d'engrais Hungnam, sans aucune mention d'exhibition d'armes stratégiques.

Le dirigeant Kim Jong Un est apparu, vêtu d'un costume gris pâle, à minuit lors d'un feu d'artifice et a "adressé des salutations chaleureuses à l'ensemble de la population du pays", a rapporté l'agence KCNA qui ne cite pas d'extrait du discours.

"Nous surveillons la situation de près", a assuré à l'AFP un responsable du ministère sud-coréen de la Défense. "Il faut une analyse plus approfondie pour avoir plus de précisions".

Le public, non masqué, a pu voir passer des étudiants munis d'armes à feu, des agents portant des combinaisons orange et des masques à gaz ou encore des unités paramilitaires motorisées, selon les images diffusées.

Les armes les plus impressionnantes étaient des pièces d'artilleries remorquées par des tracteurs conduits, selon KCNA, par des fermiers membres de coopératives "pour pilonner les agresseurs et leurs forces vassales avec une puissance de feu annihilante en cas d'urgence".

Les habituels missiles géants -réels ou faux- ont été remplacés comme clou du défilé par la brigade de pompiers des forces de sécurité publique.

Pyongyang a utilisé les défilés militaires à plusieurs reprises par le passé pour envoyer des messages à l'étranger et à sa propre population, généralement lors de certains anniversaires.

Jeudi est le jour du 73e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire de Corée, nom officiel du Nord de la péninsule.

Mais le régime organise rarement trois parades en moins d'un an -avec un défilé militaire en janvier pour le congrès du Parti des travailleurs et un autre en octobre pour les 75 ans de l'organisation.

Image diffusée par l'agence nord-coréenne Kcna le 9 septembre 2021 du leader nord-coréen Kim Jong Un (c) assistant à une parade des forces paramilitaires et de sécurité publique à Pyongyang à l'occasion du 73e anniversaire de la fondation de la République démocratique populaire de Corée ( KCNA VIA KNS / STR )