La Corée du Nord menace de fermer le bureau diplomatique suisse, un mois après sa réouverture

Photo publiée par l'agence de presse d'Etat KCNA montrant Kim Yo Jong, soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le 10 août 2022 à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

L'influente sœur du dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong Un a menacé mardi de fermer le bureau diplomatique que la Suisse a rouvert fin octobre à Pyongyang, en raison de sanctions imposées par Berne au pays.

La Suisse est l'un des rares pays occidentaux représenté en Corée du Nord. Le 30 octobre, son ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, avait évoqué, lors d'une visite à Pyongyang - une première depuis 2003 - la relance du dialogue politique entre les deux capitales.

Mais le 4 novembre, Berne a comme l'UE et le Royaume-Uni sanctionné le Camp international pour enfants de Songdowon, près de la ville côtière de Wonsan (est), accusé de contribuer à l'endoctrinement d'enfants ukrainiens par la Russie.

Le camp a vu ses avoirs à l'étranger gelés et ses dirigeants privés de la possibilité de voyager en Suisse, un pays où des dignitaires du régime aiment à scolariser leurs enfants.

Berne fait valoir que ce camp, fréquenté notamment pas des enfants russes, participe au "transfert d'enfants ukrainiens depuis des territoires temporairement occupés de l'Ukraine" vers la Corée du Nord et contribue à "des efforts visant au conditionnement idéologique et la russification d'enfants ukrainiens".

A la suite de ces sanctions, "le bureau diplomatique suisse a spontanément perdu sa raison d'être", a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué rapporté mardi par l'agence officielle KCNA, et le gouvernement nord-coréen va "examiner strictement la question du retrait du bureau diplomatique suisse de Pyongyang dans les prochains jours".

Selon Berne, le bureau diplomatique suisse à Pyongyang est opérationnel depuis le 19 octobre et relève de l'ambassade de Suisse à Pékin.

La Suisse avait auparavant disposé d'un "bureau de coopération" en Corée du Nord mais celui-ci avait été fermé en 2020, lors de la pandémie de Covid-19.

Intermédiaire

Malgré la réouverture d'un bureau à Pyongyang, Berne a assuré "appliquer rigoureusement les sanctions de l'ONU" contre la Corée du Nord.

Dans ce contexte, "il est très douteux que nous puissions obtenir quoi que ce soit dans nos relations avec Berne, qui nie la souveraineté de la RPDC et même la liberté et les droits humains de son peuple, en suivant la ligne de Londres et de Bruxelles", a estimé Kim Yo Jong, utilisant l'acronyme de la République populaire démocratique de Corée, nom officiel du pays.

La Suisse a longtemps joué un rôle d'intermédiaire diplomatique entre la Corée du Nord et les pays occidentaux, avant la fermeture de son bureau en 2020. Pyongyang dispose d'une ambassade à Berne.

Mis au ban de la communauté internationale en raison de son programme nucléaire, la Corée du Nord dispose du soutien de la Chine et est devenu un des principaux alliés de la Russie dans la guerre que mène Moscou en Ukraine.

Le président américain Donald Trump courtise également Kim Jong Un et avait exprimé le souhait de le rencontrer en marge du sommet de l'Apec en Chine la semaine dernière.

D'après le Wall Street Journal, Pyongyang et Washington avaient envisagé d'organiser une rencontre en face à face, mais ces projets ont échoué après que M. Kim a posé des conditions jugées inacceptables par la partie américaine - le journal ne précise pas lesquelles.

MM. Trump et Kim s'étaient rencontrés à trois reprises au cours du premier mandat du président américain, sans aucun résultat concret. Le pays a depuis accéléré ses programmes militaire et nucléaire.

Recevant dimanche les ambassadeurs nouvellement arrivés dans son pays, Kim Jong Un a déclaré vouloir "développe(er) ses relations extérieures sous les idéaux de l'indépendance, de la paix et de l'amitié, basé sur le principe de la défense de la souveraineté nationale et de la sécurité", selon des propos rapportés par KCNA.

Mais une fermeture du bureau suisse privera le pays d'un précieux canal diplomatique avec l'Occident, juge Lim Eul-chul, professeur à l'Institut d'études extrême-orientales de l'université Kyungnam de Séoul.

"La Suisse, un pays neutre où Kim a passé une partie de son enfance, a maintenu des liens relativement amicaux avec la Corée du Nord et servi de médiateur informel" jusqu'à présent, rappelle le chercheur, interrogé par l'AFP.