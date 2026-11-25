La Corée du Nord a expulsé le chef du bureau diplomatique suisse à Pyongyang et a ordonné à ce dernier de quitter le pays dans les 48 heures, a annoncé mercredi le ministère nord-coréen des Affaires étrangères.

Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle KCNA, le ministère a déclaré que cette mesure avait été décidée en raison de la décision de la Suisse d'imposer des sanctions contre le Camp international pour enfants de Songdowon, en Corée du Nord, qualifiant cette décision d'acte ouvertement hostile à l'égard du pays.

Le ministère a convoqué le chef du bureau diplomatique suisse, Sylvain Astier, et lui a remis un mémorandum l'exhortant à fermer le bureau, a indiqué KCNA.

"Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a déclaré le chef du bureau diplomatique suisse en RPDC persona non grata et l'a exhorté à quitter le pays dans les 48 heures", a rapporté KCNA.

"Nous ne saurions en aucun cas tolérer tout acte portant atteinte aux droits souverains de la RPDC et aux intérêts de ses citoyens", était-il ajouté.

La Corée du Nord a condamné mardi les sanctions imposées par la Suisse contre le camp, accusé de contribuer à l'endoctrinement d'enfants ukrainiens par la Russie.

Le Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse a déclaré mardi que sa politique de sanctions était indépendante de la réouverture du bureau diplomatique.

(Kyu-seok Shim et Jack Kim)