La Corée du Nord dit avoir testé un missile balistique à combustible solide

Photo diffusée le 13 juillet 2023 par l'agence nord-coréenne Kcna du tir d'essai d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) "Hwasong-18" dans un lieu précisé, le 12 juillet 2023 en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )

La Corée du Nord a affirmé jeudi avoir testé avec succès et sous la supervision de son dirigeant Kim Jong Un en personne son nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, quelques jours après avoir menacé d'abattre les avions espions américains qui violeraient son espace aérien.

Un Kim rayonnant, flanqué de son épouse et de ses principaux collaborateurs, a été montré par les médias d'État, applaudissant avec enthousiasme après le tir mercredi d'un Hwasong-18, un engin qui n'aurait été utilisé par l'armée nord-coréenne qu'une seule fois auparavant, en avril.

Ce missile a parcouru 1.001 kilomètres à une altitude maximale de 6.648 km avant de s'abîmer dans la mer de l'Est, a assuré l'agence officielle de presse KCNA, employant le nom coréen de la mer du Japon.

Selon les experts, la durée de vol d'environ 70 minutes est similaire à celle de certains des précédents ICBM tirés par la Corée du Nord.

En février, un Hwasong-15 avait parcouru 989 kilomètres.

L'essai de mercredi a été une "grande explosion" qui a secoué "la planète entière", a commenté KCNA.

Il a été effectué d'un pas de tir conçu pour ressembler à un parc naturel entouré d'étangs et d'arbres dans un manoir privé de la famille Kim à l'est de Pyongyang, a raconté le site spécialisé basé à Séoul NK News.

Kim Jong Un a à cette occasion promis une "série d'offensives militaires plus fortes" jusqu'à ce que les Etats-Unis et la Corée du Sud changent de politique à l'égard du Nord, a souligné l'agence.

Photo diffusée le 13 juillet 2023 par l'agence nord-coréenne Kcna du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et de sa femme Ri Sol Ju (c, derrière) assistant à un tir d'essai d'un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) "Hwasong-18" dans un lieu précisé, le 12 juillet 2023 en Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / STR )