La Corée du Nord dévoile une quantité record de missiles pendant un défilé

Des missiles balistiques intercontinentaux défilent à Pyongyang le 8 février 2023, pendant la parade du 75e anniversaire de l'armée nord-coréenne ( KCNA VIA KNS / STR )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé mercredi une grande parade militaire durant laquelle a été dévoilée une quantité record de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables de transporter des ogives nucléaires.

Le défilé était destiné à exhiber "la formidable capacité de frappe nucléaire" du pays, a affirmé jeudi l'agence d'Etat KCNA. Il s'est déroulé mercredi soir dans le centre de la capitale Pyongyang, sur la place Kim Il Sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père de Kim Jong Un.

Cette parade a marqué le 75e anniversaire de la fondation de l'armée nord-coréenne, sous les yeux de Kim Jong Un, accompagné de sa femme Ri Sol Ju et de sa fille Ju Ae, selon des photos de KCNA.

D'autres images ont montré le dirigeant, flanqué de ses généraux, en train d'inspecter et de saluer les rangs de soldats en armes, pendant que défilaient en arrière-plan des troupes et des missiles.

Photo diffusée par l'agence nord-coréenne KCNA du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (c) et de sa fille Ju Ae assistant à une parade militaire, le 8 février 2023 à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )