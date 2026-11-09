La COP31 s'ouvre avec un appel à "se montrer à la hauteur" face à l'urgence climatique

Photo montrant un panneau directionnel sur la COP31, près de l’entrée du parc des expositions d’Antalya, en Turquie, le 30 septembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

La conférence annuelle sur le climat des Nations unies a débuté lundi avec de premiers contentieux sur l'argent à débourser face au changement climatique, le chef de l'ONU appelant les Etats à se montrer à la hauteur face à l'urgence du réchauffement.

"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'extrêmes climatiques", a rappelé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Les dirigeants présents à la COP31 "doivent se montrer à la hauteur: en réduisant plus vite les émissions, en accélérant une transition juste pour sortir des énergies fossiles et en apportant aux pays vulnérables les financements et la protection dont ils ont besoin", a-t-il affirmé.

La cérémonie d'ouverture a débuté avec près d'une heure et demie de retard, sans raison officielle, avec une allocution du président de la précédente édition de la COP, le Brésilien Andre Correa do Lago. Il a transmis à son homologue turc, Murat Kurum, ministre de l'Environnement dans son pays, le marteau ayant marqué les décisions de la conférence.

"Quoi que nous fassions, nous ne devons jamais perdre nos repères moraux", a affirmé Andre Correa do Lago, selon qui "le monde nous regarde pour obtenir des règles, la justice, des solutions, tellement de choses".

Les délégations achoppaient encore tard dimanche sur l'ordre du jour à établir, notamment sur les financements que les pays développés, historiquement responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à verser aux pays en développement pour faire face aux conséquences du changement climatique.

"Le démarrage est difficile pour la COP31", observe Jasper Inventor, chef de la délégation de l'ONG Greenpeace, dans un message à l'AFP. Selon lui, les Européens refusaient notamment l'inscription à l'ordre du jour de certains éléments sur le financement.

Un mécanisme permettant de discuter du financement, décidé en 2025, sera finalement bien à l'agenda, ont indiqué deux sources proches des négociations.

Réalisme

Il n'y aura en revanche pas d'inscription officielle du triplement des financements destinés à l'adaptation au changement climatique, essentiels pour protéger les pays les plus vulnérables face aux sécheresses, aux inondations ou à la montée du niveau des océans. Une demande des pays africains.

Ce point pourra toutefois être abordé sous d'autres sujets à l'agenda, ont précisé ces sources.

Dans le vaste parc des expositions de la station balnéaire d'Antalya, l'ambiance est moins à l'euphorie qu'au réalisme. Beaucoup évoquent une conférence destinée avant tout à transformer en actions concrètes les engagements pris lors des précédentes éditions.

Des voyageurs passent devant un panneau publicitaire arborant le logo de la 31ᵉ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à l’aéroport d’Antalya, en Turquie, le 6 novembre 2026 ( AFP / Ozan KOSE )

L'année a encore été marquée par une succession de catastrophes climatiques, entre crues meurtrières au Népal, vagues de chaleur en Europe et incendies étouffants en Indonésie.

Dans le même temps, la crise énergétique alimentée par la guerre au Moyen Orient, la hausse des prix et les difficultés budgétaires de nombreux gouvernements pèsent sur l'ambition climatique.

Le constat scientifique, lui, continue de se dégrader. En septembre, l'ONU a averti que la planète restait sur une trajectoire incompatible avec l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, quand les pays s'étaient engagés à tenter de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.

Bataille sur l'électricité

Un slogan proclamant "L’avenir du monde est en Turquie" affiché sur un bus public près de l’entrée du centre d’exposition qui accueille la COP31 à Antalya en Turquie, le 7 novembre 2026. ( AFP / Ozan KOSE )

La Turquie préside cette COP31, avec l'appui de l'Australie, chargée de conduire les négociations, à la suite d'un compromis inédit sur l'organisation de la conférence.

"Dès le premier jour, nous avons travaillé dans un esprit d'équipe", a assuré en turc M. Kurum en séance plénière lundi, en appelant sur scène Chris Bowen, le président des négociations de la COP31 et ministre australien.

Ankara entend faire de l'électrification un thème clé. Son objectif: que les pays s'accordent à porter à 35% la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale d'ici 2035, contre environ 20% aujourd'hui.

Cette initiative pourrait elle-même devenir un sujet de discorde.

L'Union européenne plaide pour une électrification "propre", sous-entendant une production d'électricité débarrassée du charbon, du pétrole et du gaz. Plusieurs pays producteurs d'énergies fossiles devraient se montrer plus réticents à cette formulation.

Autre ombre sur la conférence: l'absence de l'administration du président américain Donald Trump. Or les États-Unis demeurent la première économie mondiale et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine.

L'efficacité du partage des rôles entre la Turquie et l'Australie sera également scrutée. Quid en cas de désaccord sur un sujet ? Le tandem, avec ses alliés différents, ne peut-il pas au contraire faciliter la recherche de compromis?