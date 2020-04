Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La COP26 prévue à Glasgow en novembre reportée à 2021 Reuters • 01/04/2020 à 22:52









LA COP26 PRÉVUE À GLASGOW EN NOVEMBRE REPORTÉE À 2021 PARIS (Reuters) - La conférence sur le climat COP26, qui devait avoir lieu à Glasgow en novembre, a été reportée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs. La ministre finlandaise de l'environnement, Krista Mikkonen, a déclaré que le sommet sur le climat et un sommet séparé sur la préservation des espèces menacées, qui devait avoir lieu à Kunming, en Chine, au mois d'octobre, étaient tous deux repoussés à l'année prochaine. "La conférence sur le climat COP26 de Glasgow sera reportée de novembre à l'année prochaine en raison de la situation mondiale liée au coronavirus", a déclaré Krista Mikkonen dans un communiqué. (Kate Abnett et Matthew Green, Blandine Hénault pour la version française)

