« La COP25 doit apporter des réponses aux préjudices subis par les pays africains »

Pour le porte-parole Seyni Nafo, les outils d'assurance ne sont pas adaptés pour faire face aux sécheresses et inondations qui se multiplient sur le continent.

Seyni Nafo porte la voix de l'Afrique dans les négociations climatiques depuis 2011. A 39 ans, ce diplomate malien, apprécié pour son pragmatisme et sa connaissance des dossiers, plaide inlassablement pour que le continent reçoive les moyens de faire face aux conséquences des dérèglements climatiques. Alors que la 25e conférence de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques (COP25) débute à Madrid ce lundi 2 décembre, les sujets financiers sont une nouvelle fois sur la table.

Quelles sont les attentes de l'Afrique à Madrid ?

Des sujets techniques, mais éminemment importants pour l'Afrique, doivent être discutés et, nous l'espérons, tranchés : il s'agit notamment du financement des « pertes et préjudices », autrement dit la réponse apportée pour soutenir les pays en développement victimes de catastrophes naturelles. Le principe d'un mécanisme de soutien a été acté il y a cinq ans, mais les discussions académiques, pour ne pas dire « aériennes », se poursuivent sans aucune retombée concrète sur le terrain.

L'Afrique est confrontée à des sécheresses, à des inondations... qui frappent lourdement ses populations et ses économies. Jusqu'à présent, les pays développés proposent de recourir à des outils d'assurance pour couvrir ces risques. Mais cela ne peut être une réponse à long terme. L'assurance est adaptée aux risques dont la probabilité de survenir est faible. Or les événements climatiques extrêmes se multiplient et leur facture s'alourdit. Soit les primes à verser pour s'assurer vont devenir insoutenables - ce qui est déjà le cas pour certains pays -, soit les compagnies d'assurance s'exposent à la faillite.

