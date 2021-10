La coopération internationale contre la fraude fiscale ralentie par la crise sanitaire

La crise sanitaire a mis un certain coup d'arrêt l'an dernier à la progression de la coopération internationale en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, selon un rapport publié en annexe du projet de budget 2022.

"En 2020, la crise sanitaire liée au coronavirus a eu un effet significatif sur la coopération internationale", note ainsi pudiquement ce document du ministère de l'Économie.

L'an dernier, la France a ainsi obtenu 4,8 millions d'informations sur les comptes bancaires détenus par des résidents fiscaux français à l'étranger, dans le cadre de l'échange automatique de données impliquant désormais une centaine de pays dans le monde.

Ce chiffre est stable par rapport à celui de 2019, après la progression de 22% enregistrée en 2018.

Alors que les services fiscaux français étaient concentrés sur le déploiement des mesures d'urgence, comme le versement du fonds de solidarité ou les reports et exonérations de charges, les demandes d'échanges d'information entre pays ont elles marqué le pas.

En matière de TVA, les demandes françaises vers des pays étrangers sont passées de près de 2.500 à moins de 1.900, tandis que les demandes étrangères faites à la France sont restées à peu près stables (1.540 en 2020, contre 1.609 en 2019).

Concernant les impôts directs, les demandes françaises ont reculé de 10%.

Pour le gouvernement, les "flux" de demandes restent toutefois "significatifs" et "traduisent néanmoins le maintien de l'activité" en matière de lutte contre l'évasion fiscale internationale, est-il écrit dans de document.

Autre conséquence de la cris : les délais de réponse entre pays se sont allongés, la France ayant dû attendre en moyenne 145 jours, contre 124 en 2019, pour les demandes en matière de TVA. En parallèle le délai de réponse de la France à ses partenaires a aussi augmenté, passant pour la TVA de 80 à 145 jours.

Toutefois, de plus en plus de pays sont désormais engagés avec la France dans l'échange d'informations. Ils étaient 97 en 2020, soit sept de plus qu'en 2019.

L'amélioration des échanges d'informations fiscaux entre pays est l'un des mandats les plus importants de l'OCDE depuis la crise financière de 2008, dans l'optique de réduire l'évasion fiscale des particuliers comme des entreprises.