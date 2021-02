La Convention citoyenne pour le climat se penche sur le travail du gouvernement

Construction à Lyon d'un bâtiment en pisé, une terre crue favorisant les économies d'énergie, en juin 2019 ( AFP / ROMAIN LAFABREGUE )

Après des mois de travaux de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), arrive l'heure du bilan : ses 150 membres ont commencé vendredi à évaluer la réponse du gouvernement à leurs propositions.

Cette Convention, voulue par le président Emmanuel Macron pour répondre à la crise des "gilets jaunes" et lancée en octobre 2019, tient sa huitième et dernière session jusqu'à dimanche, au terme d'un calendrier bouleversé. L'épidémie de Covid-19 oblige à tenir ces derniers échanges par visioconférence.

"Vous êtes réunis pour donner votre avis sur les réponses du gouvernement à vos propositions", a expliqué Thierry Pech, coprésident du comité de gouvernance de la CCC, vendredi matin aux quelque 110 citoyens connectés.

Au menu : passer en revue les grands thèmes sur lesquels ils ont travaillé (consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement) et répondre à quatre questions plus générales.

Immeuble menacé par l'érosion à Soulac-sur-mer en juin 2018 ( AFP / Nicolas TUCAT )

"Quelle est votre appréciation de la prise en compte par le gouvernement des propositions de la Convention ?". En quoi les mesures du gouvernement "permettent de s'approcher de l'objectif de diminuer d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale ?", conformément au mandat fixé à la CCC.

"Dans quelle mesure la CCC a été utile à la lutte contre le changement climatique en France ?". Les Conventions citoyennes peuvent-elles "améliorer la vie démocratique de notre pays ?"

- "C'est riquiqui" -

La journée de vendredi a été dédiée à des débats techniques : des experts ont épluché les mesures prises par le gouvernement dans différentes lois, le plan de relance et par voie réglementaire pour les comparer aux 149 mesures proposées par les citoyens et voir si elles ont été reprises ou non, intégralement ou pas.

"Difficile de se faire une idée d'ensemble", regrettait une citoyenne, Marie-Sylvie (les participants ne sont identifiés que par leur prénom lors des sessions).

Le constat des experts : le gouvernement a repris l'esprit des propositions de la CCC, en les édulcorant pour partie.

"On est tous extrêmement désappointés et écoeurés", "c'est riquiqui", a critiqué une participante, Yolande. "C'est pas glorieux tout ça, ça consacre la victoire de ces lobbyistes!", abondait un autre, Patrice.

La création d'un "délit" d'écocide pour des faits de pollution de l'air ou de l'eau commis de manière intentionnelle dans le projet de loi Climat et résilience a aussi été fraichement accueillie. "Ça n'a aucun rapport, c'est une tromperie sur le produit et je pèse mes mots", a critiqué Claude.

Le projet du gouvernement de développer une aviation "décarbonée" suscitait quelques moqueries. "C'est quoi, un vol en parapente ?", "en montgolfière ?" "L'arnaque de la compensation du vol par la plantation d'arbres!", protestait un autre citoyen.

Emmanuel Macron s'était engagé à soumettre "sans filtre" les propositions des citoyens soit au Parlement, soit à référendum, soit par application réglementaire. Il en a finalement rejeté trois et la plupart des autres ont été réécrites.

Le chef de l'Etat a aussi proposé un référendum pour intégrer la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution.

La journée de samedi sera essentiellement consacrée à des échanges entre citoyens, et dimanche à la proclamation des résultats de leurs votes, avec un système de note de 0 à 10. Des avis qui seront scrutés, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle et alors que le Président s'affiche régulièrement en champion de la lutte climatique.

Il n'y aura pas, en revanche, de déclaration finale commune.

Comme d'autres organismes indépendants, le Haut Conseil pour le climat (HCC), mis en place par M. Macron, regrette la "portée réduite" du projet de loi Climat et résilience et appelle le Parlement à "rectifier le tir".

A l'inverse, les secteurs économiques touchés par les mesures jugent majoritairement qu'elles vont trop loin.

