LA CONTRACTION EN ITALIE POURRAIT DÉPASSER 8%, ADMET GUALTIERI ROME (Reuters) - La contraction de l'économie italienne cette année pourrait être supérieure aux 8% prévus pour l'instant par le gouvernement, a déclaré vendredi le ministre de l'Economie, Roberto Gualtieri. La Banque d'Italie table sur une chute de 9,2% du produit intérieur brut (PIB) et la Commission européenne sur un recul de 9,5%. S'exprimant lors d'une visioconférence organisée par Goldman Sachs, Roberto Gualtieri a déclaré que même si les indicateurs d'avril et mai étaient globalement conformes aux anticipations du gouvernement et si la reprise était en vue, certains secteurs restaient confrontés à des difficultés appelées à durer. "Nous pourrions réviser à la baisse", a-t-il ajouté à propos de la prévision de PIB du gouvernement. Interrogé sur la capacité de l'Italie à faire face à une dette publique qui devrait dépasser 155% du PIB cette année, Roberto Gualtieri a répondu que l'objectif du gouvernement était d'augmenter le potentiel de croissance et de réduire les emprunts dès l'an prochain. Il a ajouté que la dette diminuerait en 2021 et reculerait "significativement" au cours des années suivantes grâce au retour à un excédent budgétaire primaire (hors service de la dette). Le déficit 2020 devrait représenter 10,4% du PIB. (Gavin Jones et Giuseppe Fonte, Marc Angrand)

