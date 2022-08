La consommation de marijuana en hausse chez les jeunes Américains, selon une étude

La consommation de marijuana chez les jeunes Américains a atteint des records l'année dernière ( GETTY IMAGES / Ethan Miller )

La consommation de marijuana chez les jeunes Américains a atteint des records l'année dernière et celle de substances hallucinogènes est aussi en hausse selon une récente étude.

43% des 5.000 jeunes adultes entre 19 et 30 ans interrogés ont déclaré avoir consommé de la marijuana l'année dernière, contre 34% en 2016 et 29% en 2011, selon l'étude "Monitoring the Future" de l'université du Michigan, publiée lundi.

29% des sondés ont affirmé avoir consommé de la marijuana dans le mois écoulé en 2021, contre 21% en 2016 et 17% en 2011.

La consommation quotidienne a quasiment doublé en dix ans, passant de 6% en 2011 à 11% en 2021.

Selon les auteurs de ces travaux, financés par les Instituts américains pour la santé (NIH), les niveaux de consommation de marijuana en 2021 sont "les plus hauts jamais enregistrés depuis le début du relevé de ces tendances en 1988".

Quant aux hallucinogènes, 8% des jeunes adultes ont déclaré avoir pris du LSD, de la MDMA (principe actif de l'ecstasy), de la mescaline, du peyotl, des champignons ou du PCP en 2021, comparé à 5% en 2016 et 3% en 2011.

Près de 82% des personnes interrogées ont dit avoir bu de l'alcool dans les douze derniers mois, ce qui constitue une légère baisse par rapport à 2016 (83,5%) et 2011 (83,8%).

L'étude n'a pas détaillé les raisons derrière ces chiffres de consommation en hausse, mais le cannabis à des fins récréatives est désormais légal dans près de 20 Etats à travers le pays.