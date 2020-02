Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La confiance du consommateur inférieure aux attentes Reuters • 25/02/2020 à 17:20









LA CONFIANCE DU CONSOMMATEUR INFÉRIEURE AUX ATTENTES WASHINGTON (Reuters) - La confiance du consommateur américain s'est améliorée moins que prévu au mois de février, montre mardi l'enquête mensuelle du Conference Board. L'indice de confiance établi par l'organisation patronale a progressé à 130,7 après un chiffre révisé à 130,4 (131,6 initialement) pour le mois de janvier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une amélioration à 132,0. Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a reculé à 165,1 contre 173,9 en janvier (175,3 en première estimation). Celui de leurs anticipations a en revanche progressé à 107,8 contre 101,4 le mois précédent (révisé de 102,5). (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

