LA CONFÉRENCE HUMANITAIRE SUR LE LIBAN REPOUSSÉE À NOVEMBRE, SELON LE DRIAN PARIS (Reuters) - La conférence sur l'aide humanitaire au Liban, qui devait être organisée à Paris d'ici la fin octobre, a été repoussée à novembre, a déclaré mercredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le groupe de contact international sur le Liban se réunira dans les prochains jours pour réaffirmer la nécessité de former un gouvernement, a ajouté Jean-Yves Le Drian devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le président libanais Michel Aoun a annoncé mercredi que les consultations parlementaires sur la formation d'un nouveau gouvernement débuteraient le 15 octobre prochain. (John Irish, version française Jean-Stéphane Brosse)

