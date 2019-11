La concertation avec les syndicats de cheminots au point mort

Certains syndicats regrettent l'inflexibilité du gouvernement sur la réforme des retraites, tandis que d'autres refusent de discuter avec l'exécutif.

Nul n'attendait de miracle mais la déception est présente malgré tout. Jeudi 21 novembre, la réunion de concertation sur la réforme des retraites - et plus précisément sur l'avenir du régime spécial des salariés de la SNCF - entre les syndicats de cheminots et le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, accompagné du secrétaire d'Etat chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, n'a débouché que sur de la frustration.

Frustration du gouvernement confronté à la difficulté du dialogue et à l'absence de deux des quatre organisations (CGT et SUD) qui ont refusé de se rendre à la table ministérielle. Frustration des représentants des deux syndicats qui avaient accepté le principe de la concertation (UNSA et CFDT) et en ressortent encore plus mécontents qu'avant d'y participer, le tout conduisant à une nouvelle radicalisation syndicale deux semaines avant la journée de grève du 5 décembre.

Ainsi, à l'issue de la rencontre, la CFDT-Cheminots, seul des quatre syndicats représentatifs de la SNCF qui ne s'était pas encore rallié au mouvement, a annoncé son intention de déposer un préavis de grève reconductible pour le 5 décembre. La situation pour les usagers du rail devrait s'en trouver encore plus difficile ce jour-là : si la CFDT n'est que le quatrième syndicat de cheminots, elle est en revanche très représentée chez les conducteurs de train.

La menace de la CFDT reste cependant suspendue à ce qui sera annoncé par Edouard Philippe d'ici à quelques jours. Le premier ministre a en effet convoqué l'ensemble des partenaires sociaux lundi 25 et mardi 26 novembre à Matignon.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr