La composition du PSG est tombée avec des surprises
Luis Enrique a tranché. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions après son deuxième sacre en mai dernier, le PSG va affronter le Slovan Bratislava au Parc des Princes à 21h. Pour ce premier match de C1 de la saison, Luis Enrique a réservé quelques surprises dans son onze de départ .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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