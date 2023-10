information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 21:19

La compo des Bleus face aux Pays-Bas

Un an plus tard.

Plus aperçu sous le maillot de l’équipe de France depuis septembre 2022, Jonathan Clauss aura une nouvelle occasion de s’illustrer face aux Pays-Bas, ce vendredi soir à Amsterdam. Didier Deschamps a effectivement décidé de titulariser le latéral marseillais sur le côté droit d’une défense également composée d’Ibrahima Konaté et des frères Hernandez (Lucas en charnière, Théo à gauche). Au milieu, Antoine Griezmann sera associé à Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.…

RB pour SOFOOT.com