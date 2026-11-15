La compo des Bleus contre la Turquie

Avec le retour du Kyks !

À l’occasion de la réception de la Turquie ce dimanche soir à Bordeaux, Zinédine Zidane a opéré plusieurs changements dans son onze de départ . Le premier est contraint : forfait pour des raisons personnelles, Dayot Upamecano est remplacé par Ibrahima Konaté dans l’axe de la défense. En difficulté à Milan, les latéraux Malo Gusto et Adrien Truffert laissent leurs places à Saël Kumbedi et Andy Diouf. Alors que l’entrejeu reste inchangé, Zizou retrouve son capitaine en attaque, avec Kylian Mbappé qui occupera l’axe de son trio offensif et viendra suppléer Désiré Doué.…

AL pour SOFOOT.com