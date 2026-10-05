La compo des Bleus contre la Belgique

Les (nouvelles) Tuniques bleues. La revue d’effectif continue. Pour le 80 e match entre la France et la Belgique de l’histoire du foot, Zinédine Zidane a choisi de faire commencer deux p’tits nouveaux : Leny Yoro, appelé en renfort après le forfait d’Ibrahima Konaté, et Guillaume Restes s’apprêtent à connaître leurs premières minutes sous le maillot de l’équipe de France. Mike Maignan débute sur le banc.

Jacquet absent de la feuille de match

Alors que Yoro aura comme compère de charnière Maxence Lacroix, Jérémy Jacquet , qui a disputé les deux derniers matchs contre la Belgique (1-0) et l’Italie (1-1), ne sera pas sur la feuille de match . Le défenseur de Liverpool a ressenti une tension à l’ischio-jambier gauche, selon un communiqué de l’équipe de France.…

UL pour SOFOOT.com