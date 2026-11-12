La compo des Bleus contre l'Italie

Et Mbappé ? Zidane, acte II, c’est parti. Le double Z a choisi les onze élus qui débuteront contre l’Italie, pour le compte de la Ligue des nations. Contraint par les absences (Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé, Estéban Lepaul), Zidane a choisi de faire débuter Désiré Doué dans l’axe .

L’attaquant des Bleus pourra compter sur Bradley Barcola et Michael Olise, mais aussi Rayan Cherki pour le fournir en caviars. Derrière, Malo Gusto et Adrien Truffert évoluent sur les côtés. L’axe sera cornaqué par le duo Jérémy Jacquet-Dayot Upamecano, indique L’Équipe .…

UL pour SOFOOT.com