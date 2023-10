information fournie par So Foot • 18/10/2023 à 11:08

La comparaison osée de Leo Messi

Rien que ça.

L’Argentine s’est imposée mardi soir au Pérou (0-2) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, grâce à un doublé de Lionel Messi. Le capitaine argentin revient de blessure et a une nouvelle fois brillé avec sa sélection. Au micro de TyC Sports après le match, le joueur de l’Inter Miami a tout simplement comparé son équipe nationale à la plus grande équipe dans laquelle il a évolué, sous les ordres d’un certain Pep Guardiola.…

CD pour SOFOOT.com