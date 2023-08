La comparaison de gros beauf de l'entraîneur de Gijón

Qu’est-ce qu’ils en tous en ce moment, dans le foot espagnol ?

En même temps que la polémique du baiser de Luis Rubiales sur Jennifer Hermoso, un autre épisode a agité le foot espagnol ce week-end. Après la victoire du Real Sporting de Gijón face à Mirandés (3-0), en deuxième division, l’entraîneur local Miguel Ángel Ramírez a été interrogé sur les difficultés face au but de son attaquant Uroš Đurđević. « En fin de compte, le but, c’est comme les filles en boite de nuit , a-t-il lancé . Plus on se rapproche, plus elles s’éloignent. Et puis, quand tu ne leur donnes pas leur chance, que tu les ignores, elles reviennent vers toi et te disent “ hey, quoi de neuf” . C’est la même chose avec le but. Quand tu en fais une obsession… il s’éloigne. Quand tu te concentres sur autre chose, il réapparaît. Et il est apparu. » …

JB pour SOFOOT.com