Pakistan International Airlines a repris ses vols entre le Pakistan et la Grande-Bretagne, a-t-elle annoncé jeudi, au lendemain de l'annulation de deux de ses vols par son partenaire de location avec équipage, Norse Atlantic, alors que les passagers s'apprêtaient à embarquer.

Norse Atlantic a brusquement suspendu ses opérations et immobilisé ses avions, affirmant qu'elle prévoyait de se placer en faillite si un financement à court terme n'était pas obtenu de toute urgence pour répondre à ses besoins de trésorerie à court terme.

«La PIA a transféré ses opérations au Royaume-Uni directement vers sa propre flotte de Boeing 777 à fuselage large», a déclaré la PIA dans un communiqué, ajoutant que les liaisons vers le Royaume-Uni et l'ensemble de son réseau fonctionnaient selon l'horaire prévu.

Le porte-parole de la PIA, Abdullah Hafeez Khan, a indiqué que des « rumeurs circulaient sur le marché » avant même la notification de Norse Atlantic.

« Mais d'après ce qu'on nous a laissé entendre… il semblerait que cela ne se produira pas, qu'ils parviendront d'une manière ou d'une autre à résoudre la situation », a-t-il déclaré.

M. Khan a précisé que les passagers concernés avaient reçu une assistance et que leurs réservations avaient été modifiées, et que l'utilisation de ses propres Boeing 777 sur les liaisons vers le Royaume-Uni n'entraînerait pas de perturbations sur les autres liaisons desservies par la compagnie.

Les deux Boeing BA.N 787-9 Dreamliners, loués avec équipage, venaient tout juste d'arriver au Pakistan au début du mois dans le cadre d'un accord conclu en octobre, considéré comme s'inscrivant dans un effort visant à redresser la PIA, récemment privatisée. La compagnie avait précédemment annoncé son intention de faire passer sa flotte actuelle de 19 appareils à plus de 60 appareils au cours des prochaines années.

Mais le contretemps lié à Norse Atlantic cette semaine vient s'ajouter aux difficultés de la compagnie pakistanaise, qui doit déjà faire face à des prix élevés du carburant et à une flotte vieillissante.

La PIA espère toujours que les appareils de Norse Atlantic pourront être remis en service, a déclaré M. Khan, tout en ajoutant que la compagnie aérienne « évalue actuellement les options consistant soit à acquérir elle-même ces appareils », soit à trouver un autre arrangement temporaire.

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