La Compagnie Créole à Hettange-Grande et l'Elysée aux Galeries Lafayette

Arts et timbres font parfois bon ménage...

Hettange-Grande (Moselle) accueillera le 7 décembre la Compagnie Créole, à la salle Europa. A cette occasion, le Club philatélique hettangeois éditera un souvenir philatélique : une carte postale affranchie d'un timbre-poste personnalisé à l'image de la Compagnie Créole oblitéré à l'aide d'un cachet grand format illustré daté du 7 décembre (renseignement auprès de Pascal Rith, rith.pascal@gmail.com).

Les produits dérivés de l'Elysée sont désormais en vente aux Galeries Lafayette à Paris, un an après l'ouverture de la boutique en ligne qui vend des produits fabriqués en France et estampillés aux couleurs de la présidence (qui a déjà généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires dont 10 % de royalties pour l'Elysée). L'Elysée a fait estampiller près d'une centaine de références, allant d'une montre Lip, à des mugs, T-shirts, parapluies, savons de Marseille, chocolats d'Alain Ducasse ou timbres-poste.

La 23e édition de Paris-Photo, plus grand rendez-vous annuel de la photographie d'art, a réuni plus de 200 exposants - 180 galeries de 30 pays, et 31 éditeurs - au Grand Palais du 7 au 11 novembre. Parmi les artistes exposés, la Malgache Malala Andrialavidrazana, chez Caroline Smulders, livrait une des œuvres les plus originales : elle restitue les éléments et les visions (coloniales, etc.) des voyages d'autrefois, partant des atlas et des cartes du XIXe siècle, et y ajoutant des détails très agrandis de billets de banque ou de timbres.

