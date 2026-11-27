( AFP / PATRICK T. FALLON )

La compagnie norvégienne à bas coût Norse Atlantic, frappée par la flambée des prix du kérosène liée à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé vendredi un dépôt de bilan, quelques heures après que ses bailleurs ont résilié leurs contrats de location d'avions.

La demande de mise en faillite doit être déposée auprès du tribunal de district d’Agder, en Norvège, a-t-elle annoncé.

"Le conseil d'administration de Norse Atlantic Airways AS a pris la décision difficile de déposer le bilan malgré les efforts considérables déployés par la société et le groupe pour trouver une solution", a annoncé l'entreprise dans un communiqué adressé à la Bourse d'Oslo.

"Nous sommes profondément désolés de l'impact que cela a sur nos passagers, nos employés et nos partenaires", a-t-elle déclaré.

Fondée en 2021 et spécialisée dans les vols long-courriers, Norse avait averti mercredi que sa situation financière était "critique" et qu'elle était en négociation pour obtenir un financement à court terme.

La compagnie a précisé vendredi avoir été informée que les contrats de location de l'ensemble de sa flotte, soit 12 Boeing 787 Dreamliner, avaient été résiliés, une décision qu'elle conteste.

La société a annulé tous ses vols jeudi, de même que vendredi.

Elle n'a pas payé les salaires de novembre de ses employés cette semaine, a souligné jeudi un syndicat de pilotes.

Ses difficultés ne sont pas nouvelles, mais elles se sont aggravées avec la forte hausse des prix du kérosène résultant de la guerre au Moyen-Orient.

La compagnie espagnole Plus Ultra a également annoncé mardi la cessation de ses activités, alors qu'en septembre, le transporteur letton Air Baltic s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Le cours de l’action de Norse Atlantic a chuté de plus de 99% à la Bourse d'Oslo depuis le début de l'année.

Sa capitalisation boursière ne s'élève plus vendredi qu'à 2,4 millions de dollars.