( AFP / STRINGER )

La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra Lineas Aéreas, spécialisée dans les liaisons entre Espagne et Amérique latine, a annoncé mardi la cessation immédiate de son activité, en raison de difficultés financières.

"Après une période de négociations intenses et d'analyse des différentes solutions visant à consolider la situation financière de la compagnie qui ont fini par ne pas se concrétiser, Plus Ultra Lineas Aéreas a décidé de suspendre ses opérations", et ce "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Plus Ultra a été fondée en 2011 avec un modèle original, à bas coût, sur des liaisons uniquement transatlantiques depuis Madrid et Tenerife. Elle a affronté depuis mars, comme toutes les compagnies long-courrier, la montée des prix des carburants, qui a brutalement compromis ses ambitions.

En 2024 et 2025, alors qu'elle recevait des Airbus A330 moins gourmands en carburant, la compagnie affirmait en effet qu'elle prévoyait d'étendre son réseau et sa flotte.

Elle a dû faire l'inverse, et supprimer des lignes une par une au fil de l'année 2026. Son dernier vol lundi a été un Caracas-Madrid.

"Les différentes possibilités continuent d'être analysées" pour éventuellement reprendre l'activité, a précisé la compagnie.

Plus Ultra reste au cœur d'une enquête judiciaire en Espagne, pour trafic d'influence, visant le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, Premier ministre de 2004 à 2011.

La compagnie avait bénéficié en 2021 d'un prêt de l'État de 53 millions d'euros, réservé normalement aux entreprises "stratégiques", alors qu'elle ne desservait que l'Équateur, le Pérou et le Venezuela.

M. Zapatero, qui aurait servi d'intermédiaire, et dont un proche aurait touché via une société de conseil des commissions occultes, affirme qu'il n'a "jamais effectué la moindre démarche" pour faciliter ce sauvetage.