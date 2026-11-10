La compagnie aérienne australienne Qantas va licencier 850 employés et accélère sur l'IA

( AFP / DAVID GRAY )

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé mardi le licenciement de 850 employés à partir de mi-2027 et la délocalisation de certaines activités en Inde, à l'heure où l'entreprise prend le virage de l'IA.

"Nous savons que ce seront de mauvaises nouvelles pour certains de nos effectifs et cette décision ne reflète pas leur contribution ni leur engagement", a déclaré la directrice exécutive de la principale compagnie aérienne d'Australie, Vanessa Hudson.

"L'ampleur et la rapidité du changement dans ce domaine est sans précédent et différent de tout ce que les entreprises ont connu depuis des générations", a-t-elle dit à propos de la révolution de l'intelligence artificielle.

Qantas a par ailleurs indiqué avoir conclu un accord avec le cabinet de conseil Accenture pour la refonte de certains systèmes informatiques, qui implique la délocalisation d'activités en Inde, sans que le nombre de postes concernés ne soit connu à ce stade.

La compagnie a également dit être sur le point d'entamer "le plus grand renouvellement de flotte de son histoire". En plus des 17 nouveaux avions du précédent exercice financier, Qantas devrait en ajouter 31 sur le prochain, d'après des résultats publiés plus tôt cette année.