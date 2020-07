Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne attend pour octobre le plan de relance de l'Italie, dit Gentiloni Reuters • 08/07/2020 à 08:29









LA COMMISSION EUROPÉENNE ATTEND POUR OCTOBRE LE PLAN DE RELANCE DE L'ITALIE, DIT GENTILONI MILAN (Reuters) - La Commission européenne attend de l'Italie qu'elle présente d'ici octobre un plan détaillé de reprise économique dans le cadre du Fonds européen de relance en cours de préparation, indique mercredi dans La Stampa le commissaire européen chargé de l'Economie, Paolo Gentiloni. "Il faudra qu'il comprenne des propositions spécifiques sur l'investissement et les réformes, avec des étapes très clairement programmées, et il devra inclure les priorités partagées au niveau européen comme le 'Green Deal' et la transition numérique", souligne le commissaire italien. "Nous avons besoin de la certitude que les programmes nationaux seront cohérents avec les priorités européennes", ajoute-t-il. Le projet de plan européen de relance après le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus sera de nouveau discuté par les dirigeants européens la semaine prochaine à Bruxelles, les 17 et 18 juillet. Après plusieurs vidéoconférences, les chefs d'Etat et de gouvernement se retrouveront cette fois en personne dans la capitale européenne. (James Mackenzie; version française Henri-Pierre André)

