La commission de discipline va sanctionner la banderole des ultras niçois face au PSG

On ne touche pas à la daronne.

Pour son retour à Nice, Christophe Galtier a eu le droit a un accueil glacial, accablant, et même irrespectueux. L’ancien coach des Aiglons, et aujourd’hui sur le banc du PSG, a été visé par une banderole brandie par les ultras aux environs de la demi-heure de jeu. « Avant/Après: la mama Di Galtier », pouvait-on lire, faisant référence à un chant de chambrage injurieux, bien qu’il manque la pire partie de la phrase. En conférence de presse, Galtier a répondu aux insultes proférées par les ultras niçois envers lui et visant sa mère. Et d’après les informations de RMC Sport , la commission de discipline va sanctionner la banderole des ultras niçois. La LFP se réunira le 19 avril prochain et va étudier ce cas. Le Gym risque une amende de près de cinq mille euros.…

MD pour SOFOOT.com