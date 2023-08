information fournie par So Foot • 18/08/2023 à 12:58

La commission de discipline retire le carton rouge d'Adrien Thomasson

Les Lensois vont-il encore nous pondre une vidéo pour chouiner, comme après leur dernier déplacement à Le Blé ?

Pour la première journée de Ligue 1, le ciel est tombé sur la tête des Lensois à Brest. Bien partis avec deux buts d’avance, les Artésiens se sont ensuite écroulés en deuxième période pour finalement s’incliner (3-2). Quelques minutes avant d’encaisser le dernier but fatal, le Racing avait été réduit à dix suite à l’exclusion directe d’Adrien Thomasson, coupable d’une semelle trop appuyée sur Romain Del Castillo. Jeudi, la commission de discipline de la LFP a finalement revu le jugement du corps arbitral et a décidé de retirer le carton rouge de l’ancien milieu du FC Nantes et du RC Strasbourg.…

EL pour SOFOOT.com