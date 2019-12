« La Comédie humaine », tome 1

Au coeur du grand œuvre de Balzac, qui est comme l'ombre portée de toute l'agitation humaine, se trouve « Le Père Goriot ».

Au coeur du grand oeuvre de Balzac, qui est comme l'ombre portée de toute l'agitation humaine, se trouve Le Père Goriot. Roman du père renié par ses fils au nom des passions et des ambitions humaines, ce livre offre une impressionnante galerie de portraits et de noms familiers qui sont devenus des types, encore reconnaissables dans nos propres vies. Taillés à leur mesure, plus grands que nature, leurs destins s'accompliront dans d'autres romans. Jeune étudiant désargenté qui pleure sur les illusions de sa jeunesse, Eugène de Rastignac finira ministre ; Horace Bianchon, qui partage avec lui les maigres "ratatouilles" de la pension Vauquer, deviendra l'un des plus grands médecins de son temps, membre de l'Académie des sciences, officier de la Légion d'honneur, et sera, dans La Comédie humaine, l'un des porte-parole de l'auteur ; Vautrin, alias Jacques Collin, alias Trompe-la-Mort, le forçat évadé, le trésorier des trois bagnes que l'on retrouvera chef de la police (Splendeurs et misères des courtisanes), sait tout, a tout vu, tout connu. Ils sont magnifiquement entourés par le baron et la baronne Delphine de Nucingen, la vicomtesse de Beauséant, la duchesse de Langeais, le comte et la comtesse de Restaud - chacun aura droit, dans La Comédie humaine, à son roman -, et par Goriot, nouveau roi Lear plongé dans un monde bourgeois.

Dès sa publication dans la Revue de Paris à la fin de l'année 1834, Le Père Goriot connut un franc succès commercial et critique. La veille de cette signature, le rédacteur anonyme d'un quotidien politique avait reconnu la victoire du romancier : "Le nouveau roman (de M. de Balzac) ne pouvait manquer de faire fureur. A peine avons-nous besoin de dire que la première édition est à peu près épuisée, quoiqu'elle ne fasse que succéder aux livraisons de la Revue de Paris, que tout le monde se disputait dans les cabinets de lecture. Un plus sûr thermomètre du succès remporté par M. de Balzac, c'est la violence des irritabilités envieuses qui se déchaînent contre lui. Il doit être fier de ce redoublement d'attaques : c'est le complément d'un triomphe." (L'Impartial, 8 mars 1835). Balzac pouvait se vanter d'avoir reçu 10 000 francs (à peu près l'équivalent de 38 000 de nos euros) pour son roman, somme en très forte hausse par rapport à tous ses revenus antérieurs. A sa maîtresse polonaise, il confiait le 4 janvier : "Voici mes travaux qui commencent à être un peu mieux payés."

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr