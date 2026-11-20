La coalition menée par Riyad frappe un port tenu par les Houthis

Cette capture d'une video diffusée par le centre médiatique Ansarullah le 20 novembre 2026 montre ce que les Houthis du Yémen présentent comme les dégâts causés par une frappe saoudienne sur une centrale de Mokha ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )

Les forces saoudiennes ont indiqué vendredi avoir mené une série d'attaques au Yémen, notamment contre un port contrôlé par les Houthis pro-iraniens, qui ont menacé en retour de frapper des ports saoudiens et le quartier financier de Riyad, dans un conflit sans issue en vue.

"Nous avons ciblé des capacités opérationnelles dans le port d'Hodeida utilisées pour des opérations de contrebande et le transport d'armes et de missiles balistiques", a écrit sur X Turki al-Malki, le porte-parole de la coalition dirigée par Riyad en soutien depuis 2015 au gouvernement yéménite.

La coalition avait auparavant lancé un appel à évacuer Hodeida, port stratégique sur les rives de la mer Rouge.

D'autres opérations sont "en cours" dans les provinces de Sanaa, la capitale tenue par les Houthis, Saada, bastion du mouvement au nord du pays, et Taëz (sud-ouest), a ajouté M. Malki.

Dans la soirée, les forces gouvernementales yéménites ont fait état de 193 combattants houthis tués ou blessés lors de 31 raids aériens, 91 attaques de drones et des centaines de tirs d'artillerie menés "ces dernières heures". Les Houthis ont eux recensé 41 morts dans les frappes de la coalition au cours des dernières 24 heures.

Ces bilans n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

En riposte, les Houthis ont juré de frapper le port de Jeddah ainsi que "tous les ports ennemis saoudiens le long de la côte de la mer Rouge". Leur Centre de coordination des opérations humanitaires a envoyé des courriels aux compagnies maritimes et d’autres entités utilisant le port de Jeddah, les avertissant d'évacuer.

Les Houthis ont également prévenu que l'espace aérien saoudien, à l'exception de la zone au-dessus des villes saintes de La Mecque et de Médine, ne serait "pas sûr" les prochaines heures, et ont menacé de cibler de nouveau le quartier financier de Riyad, vitrine économique du royaume, déjà visé plusieurs fois.

Jeudi, l'immense tour du fonds souverain saoudien, haute de 385 mètres, y a eu les fenêtres soufflées.

Les combattants anti-gouvernementaux ont aussi affirmé dans la soirée avoir ciblé une centrale électrique à Al-Shuqai, et le port de Jizane dans la région du même nom, près de la frontière yéménite. La coalition avait plutôt dit y avoir intercepté deux missiles balistiques, et mentionné une chute de débris à Al-Shuqaiq.

La télévision des Houthis Al-Masirah a, de son côté, diffusé des images montrant selon elle une centrale électrique endommagée à Mokha après un raid aérien saoudien.

"Le plus mal"

Les attaques, ou annonces de frappes, sont quasi quotidiennes entre les deux camps depuis octobre.

(Archives) La tour abritant le Fonds souverain saoudien (G) à Riyad, le 11 octobre 2026 ( AFP / - )

Après quatre ans d'accalmie, le conflit au Yémen a repris en juillet, ouvrant un nouveau front dans la guerre au Moyen-Orient.

Les affrontements se sont intensifiés en septembre, avec la prise par les Houthis du littoral sur la mer Rouge, contrôlant le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, dont se sont récemment retirées les forces yéménites gouvernementales.

Ces derniers jours, les Houthis, qui tiennent de vastes pans du nord du pays - les plus peuplés - ont pris le contrôle de nouveaux territoires dans la province de Lahj, au sud-ouest, et se rapprochent d'Aden, où le gouvernement s'est réfugié après la perte de la capitale Sanaa en 2014.

Parallèlement, les combattants pro-iraniens ont multiplié les attaques contre l'Arabie saoudite, visant en particulier ses aéroports et infrastructures énergétiques, et ont décrété un blocus en mer Rouge contre la flotte du royaume, premier exportateur de brut mondial.

"Les Houthis tentent de frapper Riyad là où cela fait le plus mal (...) Ils estiment que les Saoudiens sont sur la défensive et ils accentuent donc la pression", commente Anna Jacobs, de l'Arab Gulf States Institute.

Vendredi, les combattants yéménites ont aussi accusé les forces saoudiennes d'avoir attaqué un bateau transportant des civils à proximité du détroit de Bab el-Mandeb, tuant selon eux 19 personnes à bord.

Depuis juillet, les hostilités ont déjà fait plus de 1.600 morts et plus de 300.000 déplacés au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, selon le dernier bilan publié par l'ONU.

Par la voix d'un porte-parole, Farhan Haq, l'ONU a réitéré vendredi sa "profonde préoccupation" face à "l'escalade militaire en cours au Yémen et aux alentours".