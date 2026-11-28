Des Yéménites inspectent les dégâts dans un quartier résidentiel de Sanaa après une frappe de drone attribuée à la coalition militaire menée par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis du Yémen, le 28 novembre 2026 ( AFP / MOHAMMED HUWAIS )

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis du Yémen a affirmé samedi avoir abattu deux missiles de croisière tirés vers Riyad et le sud du royaume par le mouvement pro-iranien, qui a fait état de frappes saoudiennes sur la capitale Sanaa qu'il contrôle.

"Les défenses aériennes ont intercepté et détruit un missile de croisière lancé par la milice terroriste houthie en direction de la région de Riyad", a déclaré tôt dans la matinée le porte-parole de la coalition, Turki al-Malki.

Plus tard, il a fait état de l'interception d'un autre missile balistique tiré par les Houthis vers le sud du royaume.

De leur côté, les médias des combattants houthis ont affirmé que des bombardements saoudiens sur Sanaa avaient fait 13 blessés et endommagé huit maisons et trois magasins dans le quartier résidentiel de Bir Abou Shamlah.

Selon ces mêmes sources, deux civils ont par ailleurs été blessés par "le feu ennemi saoudien" dans la région de Hattab (nord), et une centrale électrique a été endommagée par trois raids aériens contre la ville portuaire de Mocha (sud-ouest).

Les échanges de frappes sont quasi quotidiens depuis la reprise ces derniers mois du conflit entre les Houthis soutenus par l'Iran, qui contrôlent depuis une décennie une grande partie du Yémen, et le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale et soutenu par Riyad.