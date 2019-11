La Cnil plaide pour un encadrement strict de la reconnaissance faciale

Comment éviter de faire de notre société le sujet d'un épisode de « Black Mirror » ou de devenir le terrain de jeu de « Big Brother » ? La commission nationale informatique et libertés (Cnil) a dessiné vendredi des « lignes rouges » à ne pas franchir dans l'utilisation de la reconnaissance faciale, en matière notamment de respect de la vie privée des citoyens.« Tout n'est pas et ne sera pas permis en matière de reconnaissance faciale », prévient un rapport de la Cnil, qui souligne le « potentiel de surveillance inédit pouvant mettre en cause des choix de société ». S'il ne s'oppose pas, sur le principe, à l'utilisation de la reconnaissance faciale, le gendarme français des données personnelles met l'accent sur plusieurs exigences pour en encadrer l'expérimentation.D'abord, « dessiner des frontières » avant tout usage, même expérimental, pour empêcher que ce qui soit « possible » technologiquement et financièrement ne devienne automatiquement « souhaitable » politiquement et socialement. En résumé, « le choix politique ne doit pas être dicté purement et simplement par les possibilités techniques ».Contre des « usages débridés » ou « déraisonnables »La Cnil souligne l'importance de la tenue d'un tel débat dans notre pays. Il doit permettre à la France de peser sur ce sujet se posant aux niveaux européen et international. « Nous devons bâtir un véritable modèle européen, face aux usages parfois débridés ou déraisonnables de la reconnaissance faciale à travers le monde », explique la commission. Elle aurait pu citer par exemple la Chine, pays ayant massivement recours à cette technologie.La Cnil rappelle qu'elle reconnaît la légitimité de certaines pratiques comme le contrôle de l'accès au carnaval de Nice, sur un échantillon de volontaires. À l'inverse, elle indique qu'elle s'est opposée à son usage pour l'accès à des établissements scolaires.Fin octobre, ...