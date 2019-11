La Cité numérique du Havre, toujours en travaux, s'impose déjà par son architecture

Les chiffres sont impressionnants ! Avec une surface totale de 12 700 m2, dont 3600 consacrés à la Cité numérique et 9100 à l'École de management de Normandie, son amphithéâtre de 150 places et une terrasse de 1400 m2 protégée des vents d'ouest en surplomb des bassins du port, le nouveau bâtiment en cours de construction quai Brissart fait déjà figure de nouveau phare architectural au Havre (Seine-Maritime).Conçu par le cabinet d'architectes Group-6 associé à Pierre Champenois, lauréats d'un concours d'appel à projet de l'État en avril 2017, le bâtiment totem s'élève sur cinq niveaux. « Comme le savoir » au cœur du campus avec « des blocs rectilignes comme des conteneurs, symboles de l'activité portuaire recouverts de résilles microperforées pour conserver la vue à 360° », a expliqué l'architecte Christine Guillas, vendredi lors d'une visite guidée en compagnie du maire et président du Havre Seine Métropole, Jean-Baptiste Gastinne.Blotties entre les structures monolithiques de l'ENSAM (École nationale supérieure d'arts et métiers) et l'école d'ingénieurs ISEL, la Cité numérique et l'EMN pourront recevoir, dès février 2020, près de 1700 étudiants dans un ensemble moderne et lumineux équipé aussi des dernières technologies et d'espaces de détente et de sports. L'ensemble abritera aussi un incubateur et une pépinière d'entreprises et de start-up, avec un immense parvis ouvert sur la ville et un atrium de 500 m2.Entre Oscar Niemeyer et Jean Nouvel« L'architecture de la ville-port est faite de contrastes entre Niemeyer et Nouvel. Cette réalisation emblématique entre dans notre projet de Smart Port City, un territoire qui compte anticiper les manières d'enseigner et d'accompagner les entreprises », a déclaré le maire.D'un coût de 27,33 millions d'euros, le projet a été financé à hauteur de 10,86 millions d'euros par Le Havre Seine Métropole, 10,31 millions ...