La cinquième place « dans un coin de la tête » de Caqueret

Non, le Lyon n’est pas mort.

Face à Strasbourg vendredi soir, Lyon a engrangé trois points qui pourraient s’avérer précieux dans la course à l’Europe. Désormais à trois points des Lillois, cinquièmes, et avec un match en plus, Maxence Caqueret et les Gones ont encore l’espoir d’être européens la saison prochaine. « On fera les comptes, mais on se donnera à fond. Bien sûr que cette place est dans un coin de la tête, mais on n’est pas maîtres de notre destin , avouait le milieu après cette partie. Gagnons d’abord nos matchs, et on verra au bout. » …

FP pour SOFOOT.com