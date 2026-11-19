La Cour internationale de justice (CIJ) a jugé jeudi que la Birmanie avait commis un génocide à l'encontre de sa minorité musulmane des Rohingyas.

La Birmanie devient ainsi le premier Etat jugé responsable de génocide par la CIJ, sept ans après une plainte déposée par l a Gambie, pays à majorité musulmane .

Ce n'est que la quatrième fois depuis l'Holocauste commis par les nazis qu'une juridiction internationale reconnaît un crime de génocide.

"La Cour reconnaît que les forces de sécurité de la Birmanie ont tué des milliers de civils rohingyas, perpétré des actes de violence sexuelle à grande échelle ainsi que des actes de violence extrême contre des enfants et attaqué des Rohingyas en fuite", a déclaré le juge Yuji Iwasawa, lors de la lecture du jugement.

"La Cour a jugé que la Birmanie avait commis un génocide contre le groupe des Rohingyas dans le nord de l’État Rakhine au cours des "opérations de nettoyage" menées en 2017, en violation des obligations que lui impose la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide", ajoute la CIJ dans un communiqué publié sur son site internet.

Le gouvernement birman n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

"Pendant des décennies, l'armée birmane a tenté d'effacer notre identité, de nier notre existence et de minimiser nos souffrances", a réagi Wai Wai Nu, ancienne prisonnière politique, désormais directrice générale du Réseau des femmes pour la paix.

"En reconnaissant que la Birmanie a commis un génocide, en exigeant la garantie que de tels actes ne se reproduiront plus et en ordonnant la restitution et l'indemnisation, la plus haute juridiction internationale a définitivement mis fin à ce mensonge d'Etat."

DÉCISION FINALE

La décision de la CIJ, qui est finale et donc ne peut faire l'objet d'un appel, pourrait avoir des répercussions hors du pays d'Asie du Sud-Est, en faisant jurisprudence pour la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide dans la bande de Gaza.

Les autorités birmanes comme israéliennes rejettent les accusations de génocide à leur encontre, arguant que leurs forces répondent légitimement à des attaques menées par des groupes armés.

La Birmanie, pays à majorité bouddhiste, a lancé en 2017 une campagne militaire brutale qui a contraint au moins 730.000 Rohingyas à fuir vers le Bangladesh voisin.

La Cour a prescrit à la Birmanie "d'adopter des mesures de restitution au profit des Rohingyas, notamment en permettant le retour volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, dans leur lieu de résidence, des Rohingyas qui avaient été déplacés, que ce soit au Myanmar ou à l'étranger".

Les décisions rendues par la CIJ sont non-contraignantes et la plus haute juridiction des Nations unies ne bénéficie d'aucune autorité pour les faire respecter.

La CIJ est distincte de la Cour pénale internationale (CPI) qui poursuit des individus pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide et peut imposer des peines de prison.

Une enquête menée par des experts mandatés par les Nations unies a conclu en 2018 que l'armée birmane a commis des exactions avec une "intention génocidaire" contre la minorité musulmane.

Les précédents génocides reconnus par des tribunaux internationaux sont le génocide rwandais en 1994, le massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine en 1995 et les atrocités commises par le régime des Khmers rouges au Cambodge à la fin des années 1970.

(Stephanie van den Berg et Anthony Deutsch, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)