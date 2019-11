"La chute du Mur, je l'ai vécue avec mes jeunes du centre de formation de Bordeaux"

Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin chutait, bouleversant la vie de millions d'Allemands de l'Ouest comme de l'Est. Originaire de Mannheim en ex-RFA, l'actuel sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr se trouvait pourtant à Bordeaux (431 matchs joués pour les Girondins entre 1977 et 1989) à ce moment-là. Quant à l'ancien latéral de Saint-Étienne Patrick Guillou, né en Allemagne et aujourd'hui consultant Bundesliga sur beIN Sports, c'est à Fribourg qu'il vivait 30 ans auparavant. Les deux hommes racontent comment ils ont vécu, à leur façon, ce grand moment d'histoire.

: ... directeur du centre de formation des Girondins. Je me rappellerais toujours, dans mon appartement du centre de Bordeaux, j'avais suivi les événements en direct. Je suivais aussi les marches du lundi soir à Leipzig. J'ai aussi vécu la chute du Mur par téléphone, avec ma famille et mes amis de l'Est. C'est presque comme si j'y avais été !: ... joueur semi-pro de 17 ans à FribourgJe vivais encore chez mes parents et j'avais suivi ça en direct avec ma mère à la télévision. Je me rappelle avoir vu ce responsable médiatique à qui on a demandé "", et qui a répondu grosso modo "." Dès que cette phrase est sortie, c'est allé très très vite. Je me rappelle voir ces gens se ruer sur les postes frontaliers avec l'Allemagne de l'Ouest, sur la porte de Brandebourg. Et là, les gardes ne savaient plus s'il fallait tirer ou non. L'afflux de gens qui est arrivé en même temps était incroyable. Les barrières étaient encore fermées, les gens se sont mis à saccager le Mur, une manière aussi de s'approprier symboliquement un pan du Mur.