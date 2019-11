La chute du mur de Berlin et son impact, en six podcasts et deux replays

Chaque mois, « La Matinale » propose une sélection thématique de programmes à écouter ou visionner en différé.

LA LISTE DE LA MATINALE

Trente ans après la chute du Mur, l'offre d'émissions est pléthorique pour revivre cet événement historique et en comprendre les conséquences. Petite sélection en français et dans la langue de Goethe.

Des podcasts en français...

« 1989, la fin des certitudes » : le tournant du siècle

Que s'est-il passé exactement le 9 novembre 1989 ? C'est le point de départ de cette série présentée dans le cadre de l'émission « Le Cours de l'histoire » par Xavier Mauduit, qui analyse, en cinq volets, la chute du Mur et sa portée, en Allemagne comme à l'étranger, de 1989 à nos jours. Conviant à son micro historiens de tous âges et spécialistes de la période et du pays, le journaliste livre un documentaire passionnant, qui va bien au-delà du symbole et s'attache à montrer l'énormité de cet événement « inattendu, soudain, populaire ». Pour les plus pressés (et bons connaisseurs du sujet), le dernier volet, promenade dans le Berlin d'aujourd'hui à la recherche des traces du passé en compagnie de l'historien Nicolas Offenstadt, peut s'écouter indépendamment des autres. Audrey Fournier

« Le Cours de l'histoire : 1989, la fin des certitudes », présenté par Xavier Mauduit, 5 épisodes de 52 min environ. Disponible sur France Inter, et les plates-formes de podcast.

« 1989-2019, entretien avec Francis Fukuyama » : « La Fin de l'histoire », relue et corrigée

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr