La chute de la maison Sussex : le spectre du duc de Windsor

« Nous avons l'intention de renoncer [au rôle de] membres "seniors" de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine. » Le retrait de la famille royale annoncé par Harry et Meghan était certes inévitable. Reste que la manière cavalière avec laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont pris cette décision sans en informer la reine Elizabeth II pourrait se retourner contre eux.La décision du couple est le résultat du recentrage de la famille sur son noyau dur. En vertu du nouvel arrangement institutionnel, les membres « seniors » ont été réduits : Elizabeth II, Charles et William, ainsi que leurs épouses, et le prince George. Sous la houlette de la reine, âgée de 93 ans, le prince de Galles est devenu de facto régent du royaume. Deuxième dans l'ordre de succession, son fils aîné William est chargé d'épauler son père. Le duc de Cambridge doit aussi s'occuper des 15 pays du Commonwealth, la grande famille d'outre-mer, dont la souveraine est chef de l'État.Harry ne veut pas se contenter des miettesSixième dans l'ordre de succession au trône, Harry a dû se contenter de miettes, une vague affectation de représentant de sa grand-mère auprès de la jeunesse du Commonwealth. Quant à son épouse, elle a été reléguée au rang de princesse mineure alors que les projecteurs sont braqués sur les deux futures reines, Camilla et Kate. Lors de l'allocution télévisée de...