La chute de la maison Bayrou

De mémoire de centriste, l'on n'avait jamais vu François Bayrou autant déstabilisé. « Il est sonné », dit-on ici. « Il a le regard triste, presque perdu quand on lui parle », renchérit un lieutenant quand un de ses vieux amis s'inquiète : « il rumine à longueur de journée, ça le ronge, cette histoire. » Cette histoire, c'est celle des assistants parlementaires présumés fictifs du MoDem, pour laquelle il a été convoqué ce vendredi par les juges en vue d'une possible mise en examen. Cette histoire, c'est celle qui l'avait forcé à démissionner du gouvernement en juin 2017, lui qui avait enfin réussi à faire du MoDem l'une des trois grandes forces politiques du pays ; celle qui jette le discrédit sur trente-sept ans de vie politique où il n'a eu de cesse d'appeler à l'exemplarité. « Quelle ingratitude ! » avait-il soupiré, presque éc?uré, au Point à l'époque. Pis, c'est cette histoire-là qui pourrait bien fracturer sa famille politique. Un soldat centriste de déplorer : « Fini, la solidarité ! Fini, les amitiés de trente ans ! Chacun va vouloir sauver sa peau. Les fondations de la maison MoDem se fissurent. »Crachat au visageEt les regards, gavés de déception, se tournent vers Marielle de Sarnez, l'immuable fidèle de François Bayrou mise en examen mercredi 4 décembre pour « détournement de fonds publics ». En effet, devant les juges du pôle financier du tribunal de Paris, la députée s'est défendue...