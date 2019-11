La Chine s'impatiente et exige le rétablissement de l'ordre à Hongkong

L'armée chinoise a effectué une intervention symbolique dans la région administrative spéciale, samedi 16 novembre.

Xi Jinping n'aura eu besoin que d'un seul mot pour faire passer le message. En déclarant, jeudi 14 novembre, qu'à Hongkong « le rétablissement de l'ordre était la tâche la plus urgente », le secrétaire général du Parti communiste chinois a accéléré le tempo de la répression. Jusqu'alors, il considérait cette tâche comme « la plus importante ». Conséquence : samedi 16 novembre, l'Armée populaire de libération chinoise (APL) est, pour la première fois depuis le début des manifestations, en juin, intervenue en public à Hongkong. Certes, il ne s'agissait officiellement que d'une cinquantaine de « volontaires » ; certes, ils n'étaient qu'en civil ; et certes, ils n'ont fait que déblayer la chaussée. Mais leur intervention, dont la légalité juridique est contestée par certains - puisque les autorités de Hongkong n'en ont pas fait la demande expresse - est hautement symbolique.

Samedi, le journal télévisé chinois a consacré le tiers de son programme à la déclaration de Xi Jinping et à la situation dans la région administrative spéciale, sans d'ailleurs mentionner les « volontaires » de l'APL. Alors que Xi Jinping avait, lors d'une rencontre organisée à Shanghaï, le 5 novembre, apporté son soutien à Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hongkong, l'éditorial du China Daily du 18 novembre semble indiquer que Pékin perd patience. Sous le titre « Hongkong doit être intransigeant dans la répression de l'illégalité », le quotidien du Parti communiste en langue anglaise juge que « le gouvernement de la région administrative spéciale, qui a suivi une ligne relativement modérée jusqu'ici, devrait endosser sa responsabilité de protéger les vies et le bien-être des résidents de Hongkong qui respectent la loi, et prendre des mesures plus décisives pour contrer les violences et soutenir l'Etat de droit ».

