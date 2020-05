Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine remporte la Coupe des Nations Reuters • 10/05/2020 à 23:15









par Matthieu Cointe (iDalgo) Les États-Unis n'ont pas réalisé d'exploit. L'équipe américaine s'est inclinée en finale de la Coupe des Nations face à la Chine (2-2). Les Chinois, qui avaient dominé la phase de groupe tout au long de la semaine, n'avaient besoin que d'un match nul pour remporter la compétition. Fabiano Caruana a offert un point aux États-Unis en venant à bout de Wei Yi, avant que Yu Yangyi, trop fort pour Wesley So, n'égalise. De son côté, l'équipe européenne a échoué aux portes de la Grande Finale samedi, pour une différence de 0,5 points avec les Américains.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.