La Chine prend « au sérieux » les excuses de Kylian Mbappé

L’heure de la désescalade ? Après avoir qualifié Mao Zedong, l’ancien président de la République populaire de Chine, de « dictateur chinois » , Kylian Mbappé a déclenché une vive polémique dans l’Empire du Milieu. Conséquence : le capitaine des Bleus et Javier Tebas, le président de la Liga, ont dû s’excuser pour cette maladresse. La réaction du gouvernement chinois ne s’est pas fait attendre.

Une réaction du ministère des Affaires étrangères

Lors de son point presse quotidien mercredi, Guo Jiakun, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, s’est exprimé sur les excuses du deuxième du Ballon d’or 2026 : « Nous prenons au sérieux les excuses présentées par la personne concernée. » Pour rappel, après les propos de l’international français, trois grandes entreprises chinoises avaient annoncé mardi avoir rompu leur coopération avec la star du Real Madrid, tandis que la télévision d’État avait suspendu la diffusion des matches du championnat espagnol. Le buteur madrilène a également été vivement critiqué par la presse , tandis que des propos racistes le comparant à « un chimpanzé aux muscles puissants mais à l’esprit simple » ont aussi afflué sur plusieurs plateformes chinoises.…

TM pour SOFOOT.com