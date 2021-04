La Chine ne manipule pas sa monnaie, la Suisse et le Vietnam sous surveillance (Trésor américain)

Les Etats-Unis ont estimé vendredi que la Chine n'avait pas manipulé sa monnaie en 2020, mais la pressent d'être plus transparente, tandis que la Suisse et le Vietnam restent sous surveillance, après avoir été retirés de la liste des pays ayant manipulé leurs taux de changes.

"Le Trésor (américain) presse la Chine d'être plus transparente sur ses interventions sur les taux de change", mais ne considère pas que Pékin manipule sa devise, selon un communiqué après la publication d'un rapport bi-annuel du Trésor sur les devises, transmis au Congrès.

Washington ne considère plus, depuis janvier 2020, que la Chine manipule sa monnaie, mais le pays reste, depuis, sous surveillance.

"La Chine mérite toujours une attention particulière", a relevé un responsable du Trésor lors d'une conférence de presse téléphonique.

Par ailleurs, la Suisse et le Vietnam, accusés en décembre 2020 par Washington de manipuler leurs monnaies, pour la rendre plus faible vis-à-vis du dollar et ainsi en tirer un avantage commercial indu, ne sont plus considérés comme tels.

"Il n'existe pas de preuves suffisantes", souligne le Trésor, qui va continuer néanmoins à les surveiller, ainsi que Taïwan, désormais également observé de près.

Ce suivi doit "permettre au Trésor de mieux évaluer si ces économies sont intervenues sur les marchés des changes", a encore précisé ce responsable du Trésor.

Les résultats de l'année 2020 ont cependant été faussés par le Covid-19, qui a drastiquement réduit les échanges internationaux. Sans la pandémie, "les résultats auraient été un peu différents", et donc "il est difficile de tirer des conclusions", a-t-il commenté.

Cet "engagement renforcé" envers ces trois pays, diffère de la liste officielle des pays placés sous surveillance.

Cette liste comprend 11 pays: la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, l'Inde, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Mexique.

L'Irlande y fait son retour, après en avoir été retirée en décembre.

La plupart de ces pays, suspectés de manipuler leurs monnaies via des dévaluations compétitives déguisées ou cachées, ont un surplus commercial avec les Etats-Unis.

Ce rapport passe en revue 20 des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, qui représentent 80% des échanges commerciaux du pays.