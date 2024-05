La Chine menace le nouveau président taïwanais de "représailles"

La Chine a qualifié mardi le discours d'investiture la veille du nouveau président taïwanais Lai Ching-te d'"aveu de l'indépendance de Taïwan" et l'a menacé de "représailles".

Ce discours "peut être décrit comme un véritable aveu de l'indépendance de Taïwan", selon un communiqué du bureau chinois des affaires taïwanaises diffusé dans la soirée, évoquant des "représailles" à venir.

M. Lai, que Pékin a qualifié de "dangereux séparatiste" par le passé, a prêté serment lundi sur l'île. Il a promis d'y défendre la démocratie face aux menaces chinoises et appelé la Chine à "cesser ses intimidations politiques et militaires".

Il a aussi évoqué de manière directe le risque de guerre après des années d'une pression croissante exercée par la Chine pour que Taïwan passe sous son contrôle.

Les séparatistes taïwanais "seront cloués au pilori de la honte pour l'histoire", a commenté mardi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, selon un communiqué de son ministère.

"La trahison de Lai Ching-te envers sa nation et ses ancêtres est honteuse", a ajouté le ministre au cours d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Organisation de Shanghai pour la coopération.

"Mais, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas empêcher la Chine de parvenir finalement à une réunification complète", a-t-il poursuivi.

"Je voudrais insister sur le fait que, peu importe ce que (Lai) dit ou comment il le dit, cela ne changera pas le statut et le fait que Taïwan fait partie de la Chine", a fait valoir de son côté le porte-parole du bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Binhua.

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque les nationalistes se sont réfugiés sur l'île après leur défaite face aux forces communistes lors de la guerre civile chinoise sur le continent.

Carte de Taïwan et de la Chine montrant notamment la ligne médiane du détroit de Taïwan, démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas ( AFP / Jean-Michel CORNU )