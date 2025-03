La Chine menace de resserrer "le nœud coulant" autour de Taïwan

Le drapeau taïwanais au Chiang Kai-shek Memorial Hall à Taipei, le 15 octobre 2024 ( AFP / I-Hwa CHENG )

L'armée chinoise a prévenu dimanche qu'elle resserrait "le nœud coulant" autour de Taïwan si le séparatisme s'y renforçait, enjoignant les partisans de l'indépendance à s'écarter du "précipice".

"Plus les séparatistes pour +l'indépendance de Taïwan+ deviendront envahissants, plus le nœud coulant autour de leur cou se resserra et plus l'épée au-dessus de leur tête sera tranchante", a lancé Wu Qian, porte-parole de l'armée chinoise, lors de l'événement politique annuel des "Deux Sessions", cité par le diffuseur public CCTV.

L'armée chinoise "est une force d'action pour lutter contre le séparatisme et promouvoir la réunification", a décrit M. Wu.

Et de s'adresser aux partisans de l'indépendance de Taïwan: "Vous avez monté votre monture jusqu'au précipice d'une falaise (...). Si vous persistez à prendre la mauvaise direction, vous rencontrerez une impasse", a-t-il prévenu.

Le président chinois Xi Jinping (c) et d'autres dirigeants assistent à la deuxième session plénière du Congrès national du peuple dans le Grand Hall du peuple à Pékin, le 8 mars 2025 ( AFP / GREG BAKER )

Pékin considère l'île de Taïwan, dotée de son propre gouvernement depuis 1949, comme une partie de son territoire. Encore fin février, par l'entremise du même Wu Qian, la Chine a dit ne pas exclure de recourir à la force pour en reprendre le contrôle.

Les commentaires du porte-parole de l'armée interviennent en pleines "Deux Sessions", des réunions parlementaires qui rassemblent depuis cette semaine à Pékin des milliers de délégués.

C'est dans ce contexte que la Chine a annoncé mercredi une hausse de 7,2% de son budget de défense en 2025, soit le même taux que l'an dernier, pour atteindre 1.784,7 milliards de yuans (245,7 milliards de dollars).

Carte de Taïwan et de la Chine montrant notamment la ligne médiane du détroit de Taïwan, démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan, et les îles Pratas ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Wu Qian a qualifié dimanche de "limitées" ces dépenses militaires, ayant pour objectif, d'après lui, de développer les "forces de combat" et d'améliorer les capacités en matière de reconnaissance, de frappes et de soutien sur les théâtres d'opérations.

Avec le deuxième budget militaire du monde, Pékin se situe toutefois loin derrière les Etats-Unis. D'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), il représentait en 2023 moins d'un tiers des dépenses américaines en la matière.

- "Aspiration commune" -

Ces dernières années, Pékin a accru sa pression militaire et déployé quasi quotidiennement des avions de combat ainsi que des navires de guerre autour de l'île.

Nombre d'avions militaires chinois autour de Taïwan détectés par le ministère de la Défense de Taïwan depuis le 1er janvier 2024 ( AFP / John SAEKI )

Fin février, le ministère taïwanais de la Défense a dénoncé des "exercices à tirs réels" par l'armée chinoise, effectués d'après lui sans préavis dans une zone située à quelque 74 kilomètres au sud de l'île. Un "entraînement de routine", avait répondu Wu Qian, dénonçant un "battage médiatique" orchestré par Taipei.

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a affirmé vendredi en conférence de presse que "réaliser l'unification complète de la patrie (était) l'aspiration commune de tous les Chinois".

"C'est la tendance générale de l'histoire et c'est une juste cause."

Photo diffusée par les garde-côtes taïwanais, le 12 décembre 2024, montrant un navire des garde-côtes taïwanais (d) surveillant un navire des garde-côtes chinois, près de la côte nord-est de Taïwan ( Garde-côtes taïwanais / Handout )

"Jouer la carte de Taïwan pour essayer de contrer la Chine, c'est comme essayer de mettre son bras pour arrêter un train en marche", a aussi souligné le ministre, une apparente référence au soutien de longue date de Washington à Taipei, politique comme militaire.

Revenu à la Maison Blanche en janvier, le président américain Donald Trump reste toutefois évasif sur un éventuel soutien à Taïwan en cas d'invasion chinoise, même s'il a pu dire lundi qu'une telle invasion serait "évidemment un événement catastrophique".