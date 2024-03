La Chine est une "force pour la paix", assure son chef de la diplomatie

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, lors d'une conférence de presse à Pékin le 7 mars 2024 ( AFP / WANG Zhao )

La Chine est une "force pour la paix" dans le monde, a déclaré jeudi le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a également dénoncé la "pression" américaine et exprimé son soutien aux Palestiniens.

"Face à un environnement international instable et complexe, la Chine sera résolument une force pour la paix, la stabilité et le progrès dans le monde", a déclaré M. Wang à Pékin lors d'une conférence de presse.

Il s'exprimait en marge de la session annuelle du Parlement chinois, le principal événement politique de l'année en Chine, qui est traditionnellement l'occasion pour le gouvernement de présenter les grandes lignes de sa politique économique et diplomatique.

La conférence de presse de Wang Yi intervient à un moment où l'influence politique croissante de la Chine dans le monde suscite de multiples inquiétudes parmi les Occidentaux et certains de ses voisins asiatiques.

Les dirigeants des pays d'Asie du sud-est (Asean) et d'Australie ont ainsi mis en garde mercredi contre les actions qui "menacent la paix" en mer de Chine méridionale, après de nouveaux incidents entre la Chine et les Philippines dans ces eaux disputées.

Conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en marge de la session annuelle du Parlement, à Pékin le 7 mars 2024 ( AFP / Pedro Pardo )

Des bateaux des garde-côtes chinois ont été accusés mardi par les Philippines de harceler une flottille de navires philippins en mission de ravitaillement près d'un récif disputé. Pékin a accusé Manille d'avoir délibérément voulu provoquer un incident.

"Nous défendrons nos droits légitimes" dans la zone, a souligné jeudi Wang Yi.

La Chine revendique la quasi-totalité des îles de la mer de Chine méridionale. Mais d'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ou encore Brunei ont des prétentions concurrentes et contrôlent plusieurs îlots.

- Soutien aux Palestiniens -

"Nous nous opposons résolument à toute hégémonie et intimidation et défendons avec force la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays", a par ailleurs souligné Wang Yi, dans une claire référence à Washington.

Les Etats-Unis "blâment" la Chine "sous n'importe quel prétexte", a affirmé le chef de la diplomatie chinoise. Les tensions bilatérales restent vives sur plusieurs dossiers: Taïwan, commerce, nouvelles technologies, lutte d'influence en Asie-Pacifique ou encore droits humains.

"Les moyens de pression sur la Chine sont sans cesse renouvelés et la liste des sanctions unilatérales constamment allongée", a déploré Wang Yi.

Le chef de la diplomatie chinoise a également averti que les dirigeants politiques taïwanais cherchant à obtenir l'indépendance de l'île, revendiquée par la Chine et soutenue par les Etats-Unis, seront "liquidés par l'histoire".

Wang Yi a aussi réaffirmé le soutien de la Chine pour la cause palestinienne.

"Nous sommes favorables à ce que la Palestine devienne pleinement membre des Nations unies", a-t-il déclaré au moment où le conflit entre Israël et le Hamas fait toujours rage dans la bande de Gaza.

"Le souhait de longue date du peuple palestinien de créer un pays indépendant ne peut plus être éludé", a-t-il ajouté.

- "Nouveau modèle" -

La diplomatie chinoise affirme régulièrement vouloir apporter sa contribution au processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014.

La Chine entretient de bonnes relations avec Israël. Mais elle soutient depuis plusieurs décennies la cause palestinienne et milite traditionnellement pour une solution à deux Etats.

Wang Yi a également défendu jeudi les bonnes relations de son pays avec la Russie, alors que la Chine est critiquée par les Occidentaux sur le dossier ukrainien.

Si Pékin appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise - il n'a jamais condamné publiquement Moscou.

"La Chine et la Russie ont créé un nouveau modèle pour les relations entre grandes puissances, qui diffère complètement de l'ancienne époque de Guerre froide", a indiqué Wang Yi.

Pékin cherche à se positionner comme une partie neutre dans la guerre, mais son partenariat stratégique avec Moscou s'est renforcé depuis le début du conflit.

"Sur la base du non-alignement, de la non-confrontation et du non-ciblage de pays tiers, nous poursuivons sur la voie d'une amitié de bon voisinage permanente et d'un approfondissement de notre coopération stratégique globale" avec Moscou, a souligné Wang Yi.

La Chine appelle régulièrement à un règlement politique du conflit. Son émissaire pour la question ukrainienne, le diplomate Li Hui, était notamment ces derniers jours à Moscou et à Bruxelles pour des entretiens avec des responsables russes et européens.